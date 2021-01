V Kranju veseli začetka cepljenja in pripravljeni na morebitne povečane dobave cepiva

Kranj, 14. januarja - Cepljenje proti covidu-19 so danes začeli tudi v Kranju, kjer za cepljenje med prebivalci vlada veliko zanimanje. Kot je povedala direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lilijana Gantar Žura, so ljudje veseli, da se lahko cepijo. V sodelovanju s civilno zaščito pa se pripravljajo tudi na okrepljeno cepljenje, če bo dobava cepiva to omogočila.