Umrl pionir sodobnega plesa v Veliki Britaniji Robert Cohan

London, 14. januarja - V 96. letu starosti je umrl pionir sodobnega plesa v Veliki Britaniji, koreograf in pedagog Robert Cohan, poroča britanski The Guardian. Leta 1925 v New Yorku rojeni Graham je v začetkih nastopal s plesno skupino Marthe Graham, nato pa se je preselil v London, kjer je poučeval in bil hišni koreograf ansambla London Contemporary Dance Theatre.