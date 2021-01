Z Bidnom si svet obeta predvsem bolj normalne odnose z ZDA

piše Mihael Šuštaršič

Washington/Bruselj, 17. januarja - Ob zmagi Joeja Bidna na predsedniških volitvah v ZDA so si marsikje v svetu oddahnili. Donald Trump je s svojim čudaškim obnašanjem in komuniciranjem marsikdaj in marsikje poskrbel za zadrego. Z Bidnom v Beli hiši pa si predvsem v Evropi obetajo bolj konstruktivno sodelovanje, čeprav strateških premikov niti ne pričakujejo.