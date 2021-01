Ljubljana, 14. januarja - Na Ljubljanski borzi so znova v ospredju delnice Krke. Dopoldne so pridobile 0,42 odstotka, potem ko so v sredo izgubile okoli 0,8 odstotka. Pridobivajo še delnice Zavarovalnice Triglav in NLB, skupaj so indeks SBI TOP doslej zvišale za 0,39 odstotka.