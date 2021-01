Uveljavljanje povračila fiksnih stroškov še do petka

Ljubljana, 14. januarja - Davčni zavezanci lahko povračilo nekritih fiksnih stroškov za zadnje lansko četrtletje uveljavljajo še do petka, so danes spomnili na Finančni upravi RS (Furs). Upravičenci, ki so vlogo oddali že pred uveljavitvijo sedmega protikoronskega zakona, a so zdaj pogoji zanje ugodnejši, morajo vložiti novo vlogo.