Dirka po ZAE potrjena za začetek sezone na najvišji ravni

Dubaj, 14. januarja - Organizatorji dirke po Združenih arabskih emiratih so danes potrdili, da se bo svetovna serija kolesarstva začela 21. februarja. Na dirki, ki jo je v leta 2019 dobil slovenski kolesarski as Primož Roglič, bodo nastopile vse najboljše ekipe, so organizatorji sporočili na spletni strani.