Kršitelj prometnih predpisov med postopkom policista ugriznil v roko

Brežice, 14. januarja - Brežiška policista sta v sredo na cesti med Dobovo in Brežicami poskušala ustaviti voznika osebnega avtomobila, ki pa ni upošteval njunih signal in je skušal zapeljati na dvorišče hiše. Med postopkom z voznikom je iz hiše pritekel kršiteljev sin in napadel policista. Prav tako ju je napadel tudi 46-letni kršitelj in policista ugriznil v roko.