Študija: Incidenca okužb pri mlajših od 10 let najnižja

Washington, 14. januarja - Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) v svoji raziskavi o okužbah z novim koronavirusom med mladimi v ZDA izpostavlja, da je incidenca okužb med otroki, ki so mlajši od deset let, najnižja. Obenem niso opazili bistvene razlike pri incidenci med otroki, ki so hodili v šolo, in tistimi, ki so se šolali na daljavo.