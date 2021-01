Pomorski plan Slovenije v javni razpravi

Ljubljana, 16. januarja - Do 28. februarja poteka javna razprava o osnutku Pomorskega plana Slovenije. Gre za strateški, prostorsko razvojni dokument, ki poleg ciljev in usmeritev za nadaljnji razvoj različnih dejavnosti na in ob morju določa tudi ukrepe za njihovo izvajanje. Na okoljskem ministrstvu ocenjujejo, da bodo predlog plana lahko predlagali vladi v sprejem aprila.