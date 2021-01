V studiu zagrebške Moderne galerije dela iz Politeove zbirke

Zagreb, 18. januarja - V Studiu Josipa Račića zagrebške Moderne galerije je na ogled razstava izbranih del iz zbirke Tonija Politea, ki sicer obsega več kot 400 umetnin hrvaških in tujih umetnikov. V zagrebškem razstavišču so tako na ogled tudi dela velikanov svetovne umetnosti, kot so Michelangelo Pistoletto, Salvador Dali, Gilbert&George, Keith Haring in Andy Warhol.