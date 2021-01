Skupina staršev s Celjskega s pobudo za oceno ustavnosti o zaprtju šol in vrtcev

Celje, 14. januarja - Skupina staršev s Celjskega je na ustavno sodišče vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oz. zakonitosti zaprtja osnovnih šol in vrtcev. Tako kot starši otrok s posebnimi potrebami namreč menijo, da zdajšnji predpisi posegajo v pravni položaj otrok in da šolanje na daljavo ni primeren in sorazmeren ukrep, so sporočili starši.