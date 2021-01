Policisti na sredinem shodu ugotovili več kot 200 prekrškov

Ljubljana, 14. januarja - Policisti so pri varovanju sredinega protestnega shoda na Trgu republike v Ljubljani do zdaj ugotovili več kot 200 kršitev predpisov o javnih zbiranjih. Zoper eno osebo so zaradi neupoštevanja ukazov uporabili prisilna sredstva oz. telesno silo. Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan, so danes sporočili s policije.