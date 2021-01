Umar: Gospodarske posledice zajezitvenih ukrepov v drugem valu epidemije manjše kot spomladi

Ljubljana, 14. januarja - Gospodarske posledice zajezitvenih ukrepov v drugem valu epidemije covida-19 so manjše kot spomladi, vendar pa tudi bolj osredotočene na storitvene dejavnosti, ugotavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Trošenje gospodinjstev se je oktobra in novembra ob zaostritvi ukrepov močno zmanjšalo, povečalo pa se je njihovo varčevanje.