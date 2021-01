Posvet: Podnebne spremembe že tukaj in zdaj, zato nujno ukrepanje

Maribor, 14. januarja - Podnebne spremembe so dejstvo tudi v Sloveniji, med drugim se ta segreva hitreje od svetovnega povprečja. Zato je nujno takojšnje ukrepanje, tudi na ravni vsakega posameznika. Ta lahko pomembno prispeva k zmanjšanju porabe energije in škodljivih vplivov na okolje, so poudarili sodelujoči na današnjem spletnem pogovoru v organizaciji Europe Direct.