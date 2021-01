New York, 14. januarja - Čez lužo se je začela nova sezona tudi v severnoameriški hokejski ligi NHL. Prvo tekmo sta v Philadelphii odigrali ekipi Flyers in Pittsburgh Penguins, s 6:3 so jo dobili letalci. Največ zaslug za to ima Joel Farabee, ki je dosegel gol in tri podaje.