Demokracija o "novi normalnosti" (14. 1.)

Ljubljana, 14. januarja - Jože Biščak v komentarju Nova normalnost piše o "novi normalnosti", ko se biološki spol, narodna identiteta, rasa in konservativizem opredeljujejo kot srednjeveško mračnjaštvo, to pa počasi menja progresivnost, poljubna izbira med 70 in več spolnimi identitetami, multikulturalizem, sveta vojna proti svobodnemu izražanju mnenj.