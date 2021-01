Cene nafte nekoliko nižje

Singapur, 14. januarja - Cene nafte so se v današnjem trgovanju nekoliko znižale. Med vlagatelji se širi slabo razpoloženje zaradi novic o nadaljnjem širjenju novega koronavirusa in omejevanih ukrepih v številnih državah, ki so zatrli upanje na hitro okrevanje gospodarstva in posledično tudi rast povpraševanja po nafti.