Na Delavskem mostu v Kranju zagoreli električni vodniki

Kranj, 14. januarja - Na Delavskem mostu v Kranju je v sredo okoli 18. ure prišlo do požara električnih vodnikov v inštalacijskih jaških. Požar so pogasili kranjski poklicni gasilci. Prve ugotovitve z ogleda kraja ne kažejo na tujo krivdo. Nastala je materialna škoda. Poškodovan ni bil nihče, so sporočili s Policijske uprave Kranj.