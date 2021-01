Ponoči uspešna iskalna akcija pogrešanega 11-letnega dečka

Ljubljana/Domžale, 14. januarja - Policisti, gasilci in vodniki reševalnih psov so ponoči iskali 11-letnega dečka, ki je okoli 23. ure odšel iz Zaboršta pri Domžalah. Otroka so nepoškodovanega, vendar podhlajenega, našli policisti blizu križišča Dunajske in Štajerske ceste v Črnučah. Z njim je vse v redu, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.