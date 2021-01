Newyorške borze ob ponovni ustavni obtožbi Trumpa večinoma končale pozitivno

New York, 13. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Indeks Dow Jones je zaključil rahlo negativno, S&P 500 in Nasdaq pa pozitivno. Vlagatelji so se v glavnem odmaknili od dogajanja v Washingtonu, kjer je bil Trump na glasovanju v parlamentu drugič ustavno obtožen.