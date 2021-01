Raziskovalci z medicinske fakultete: Z omejevanjem gibanja na občine se mobilnost ljudi ni zmanjšala

Ljubljana, 14. januarja - Na Inštitutu za biostatistiko in medicinsko informatiko ljubljanske medicinske fakultete so analizirali podatke o mobilnosti in epidemiološkem sledenju stikov v epidemičnih valih. Ugotovili so, da je mobilnost pomemben dejavnik razvoja epidemije, medtem ko je ukrep omejevanje gibanja na občine vprašljiv, saj se s tem mobilnost ljudi ni zmanjšala.