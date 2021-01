Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 1.)

Ljubljana, 13. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o aktualnem številu na novo potrjenih okužb s koronavirusom v Sloveniji, načrtu cepljenja in omejevalnih ukrepih. Poročale so tudi o napovedanem glasovanju o nezaupnici slovenskemu premierju Janezu Janši, protivladnih protestih in kazni Sloveniji, ker ni implementirala direktive EU.