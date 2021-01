Mesto New York prekinilo vse pogodbe s Trumpovo organizacijo

New York, 13. januarja - Župan mesta New York Bill de Blasio je sporočil, da prekinjajo vse pogodbe s Trumpovo organizacijo. Ukrep je posledica napada privržencev predsednika ZDA Donalda Trumpa na kongres. Trumpova organizacija v mestu upravlja z vrtiljakom in drsališčema v Centralnem parku ter igriščem za golf v Bronxu.