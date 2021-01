Krimovke presenetile GEN-I Volley, primorski derbi Koprčankam

Ljubljana, 13. januarja - Poleg derbija med Calcitom in Novo KBM Branikom sta bili v 1. DOL za ženske danes še dve tekmi. Ljubljanski Krim je presenetil v Novi Gorici, po ogorčenem boju je GEN-I Volley, tretjouvrščeno ekipo prvenstva, premagal s 3:2. Primorski derbi začelja med Ankaranom in Luko Koprom je bil prav tako izenačen, a samo v točkah, nize so dobile gostje.