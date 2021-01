Prva izhodišča za spremembe plačnega sistema pripravljena

Ljubljana, 13. januarja - Prva izhodišča za spremembe plačnega sistema v javnem sektorju so že pripravljena, so danes pojasnili na ministrstvu za javno upravo. Z njimi bodo najprej seznanili vlado, takoj za tem pa tudi reprezentativne sindikate javnega sektorja. Po seznanitvi bodo s sindikati začeli usklajevanja glede posameznih sprememb plačnega sistema, so napovedali.