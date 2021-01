Epidemija podaljšana še za 60 dni, ostaja večina omejitvenih ukrepov

pripravila Anja Gorenc

Ljubljana, 13. januarja - Vlada je podaljšala razglasitev epidemije, ki jo je prvotno razglasila 19. oktobra, še za 60 dni. Ob tem je podaljšala večino protokoronskih omejitev, šole ostajajo zaprte. Cepljenje proti covidu-19 se po državi nadaljuje, do zdaj so razdelili okoli 40.000 odmerkov cepiva. V torek so potrdili 2092 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 17 bolnikov.