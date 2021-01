Zorčič: Zavlačevanje vlade pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti do STA nedopustno

Ljubljana, 13. januarja - Zavlačevanje vlade pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti do STA je po besedah predsednika DZ Igorja Zorčiča nedopustno. Po njegovih besedah je vlada dolžna upoštevati voljo DZ in se ne more sklicevati na soglasja institucij EU. Če SMC s premierjem Janezom Janšo ne bo dosegla dogovora o tem, bodo zahtevali obravnavo svojega predloga na vladi.