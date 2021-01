Koronavirus: Tudi v Nemčiji upad članstva v športnih klubih

Köln, 13. januarja - Šport še naprej ostaja med bolj prizadetimi dejavnostmi pandemije covida-19. Potem ko so pred kratim prišle na dan številke o upadu članstva v športnih klubih v Franciji, so jih zdaj predstavili tudi v Nemčiji. Drugi val je klube prizadel še bistveno bolj kot prvi in ob novem zaprtju se je članstvo zmanjšalo v 44 odstotkih klubov.