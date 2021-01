Netanjahujev obisk pretežno arabskega Nazareta pospremili protesti

Nazaret, 13. januarja - Ob obisku izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja v mestu Nazaret so izbruhnili množični protesti. Po izgredih med policijo in protestniki so aretirali najmanj deset ljudi. Netanjahu je sicer v pretežno arabskem mestu skušal zbirati podporo pred prihajajočimi predčasnimi volitvami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.