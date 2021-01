Na forumu Nove univerze o izzivih za prihodnji razvoj EU

Ljubljana, 13. januarja - Sogovorniki na na današnjem spletnem forumu Nove univerze z naslovom Prihodnost EU - ekonomska in monetarna dimenzija so pretresali izzive za gospodarski in geopolitični razvoj Evrope v naslednjih desetletjih. Med drugim sta bila izpostavljena potreba po hitrejšem odzivanju na krizne razmere in vprašanje večje strateške avtonomije EU.