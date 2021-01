V točkah Fak in Dovžan

Oberhof, 13. januarja - Biatlonci so se v nemškem Oberhofu pomerili v sprintu na 10 kilometrov. Do novih točk sta prišla tudi Jakov Fak in Miha Dovžan. Fak je bil s strelsko ničlo 17., Dovžan pa je z enim kazenskim krogom zasedel 37. mesto. Daleč od najboljših sta bila Rok Tršan in mladi Alex Cisar na 90. in 97. mestu.