Podpisan protokol o gradnji nove cestne povezave med Gorenjsko in Primorsko

Ljubljana, 13. januarja - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec ter župana Občine Cerkno Gašper Uršič in Občine Gorenja vas-Poljane Milan Čadež so podpisali protokol o nadaljnjem uresničevanju cestne infrastrukture na delu 4. razvojne osi med Cerknim in Hotavljami. S tem je po 15 letih narejen pomemben korak k uresničitvi nove cestne povezave med Gorenjsko in Primorsko.