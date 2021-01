Zorčič: Zavlačevanje vlade pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti do STA nedopustno

Ljubljana, 13. januarja - Zavlačevanje vlade pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti do STA je po besedah predsednika DZ Igorja Zorčiča nedopustno. Kot je sporočil za STA, je vlada dolžna upoštevati voljo DZ in se ne more sklicevati na soglasja institucij EU. Po oceni SMC so takšne oblike pritiska na javni medijski servis nedopustne, zato pričakujejo rešitev problema.