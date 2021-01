V izraelskih napadih v Siriji ubitih najmanj 57 ljudi

Damask, 13. januarja - V izraelskih letalskih napadih na skladišča orožja in vojaške položaje na vzhodu Sirije je bilo ubitih najmanj 57 sirskih vojakov in tujih borcev, je danes sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. To je bil po navedbah observatorija najbolj smrtonosen izraelski napad v Siriji od začetka konflikta.