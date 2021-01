Ajdovski policisti pozivajo oškodovance na prepoznavo ukradenega nakita iz srebra

Nova Gorica, 13. januarja - Ajdovski policisti obravnavajo več različnih premoženjskih kaznivih dejanj, med drugim tudi tatvino vozila. V njem so našli vrečko s srebrnim nakitom. Policisti pozivajo oškodovance, da se oglasijo na policijo. Za tatvino vozila so pridržali moška, zaradi suma drugih kaznivih dejanj pa se je tretji znašel v priporu, so sporočili s PU Nova Gorica.