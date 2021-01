Na Japonskem razširili izredne razmere zaradi covida-19

Tokio, 13. januarja - Na Japonskem so zaradi porasta okužb z novim koronavirusom razširili izredne razmere zaradi epidemije še na sedem regij. Izredne razmere bodo tako od četrtka do 7. februarja veljale v enajstih od skupno 47 prefektur v državi, tudi v prestolnici Tokio in v Kjotu. Zaostrili bodo tudi ukrepe na meji.