V Jordaniji začeli cepljenje proti covidu-19

Aman, 13. januarja - V Jordaniji so danes začeli cepljenje proti covidu-19. Med prvimi so na vrsti zdravstveni delavci, kronični bolniki in starejši od 60 let. Cepljenje poteka v 29 centrih po vsej državi, od tega jih je sedem v prestolnici Aman. Doslej so odobrili cepivi proti covidu-19 kitajskega Sinopharma in Pfizer-BioNTecha.