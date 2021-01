Požar v podjetju Treves pogašen, na požarišču kriminalisti in druge službe

Trebnje, 13. januarja - Obsežen požar v podjetju Treves iz Biča v Občini Trebnje, ki je v večinski francoski lasti, so gasilci do srede dneva pogasili, na terenu pa je ostala požarna straža. Na požarišču je že ogledna skupina novomeških kriminalistov, ki opravlja ogled ter ugotavlja vzroke, in druge službe, so za STA pojasnili na Policijski upravi Novo mesto.