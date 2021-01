WHO: Britanski sev novega koronavirusa se je razširil v 50 držav

Ženeva, 13. januarja - Sev novega koronavirusa, ki so ga odkrili v Veliki Britaniji, se je do zdaj razširil v 50 držav in ozemelj, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Sev, ki so ga odkrili v Južni Afriki, se je po podatkih WHO razširili v 20 držav. Skrbi medtem povzroča novi sev, ki so ga odkrili na Japonskem.