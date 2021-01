Na okrajnem sodišču zavrnili informacije o posegu v sodniško funkcijo Klakočar Zupančičeve

Ljubljana, 13. januarja - Na Okrajnem sodišču v Ljubljani so zavrnili informacije, da bi bilo s spremembo letnega razporeda dela njihovih sodnikov poseženo v sodniško funkcijo sodnice Urške Klakočar Zupančič. Kot so zatrdili, so bile vse zamenjave vodij posameznih sodnih oddelkov v mandatu sedanje predsednice sprejete kot običajna poslovna odločitev, ki je v njenih rokah.