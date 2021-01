Dunaj, 13. januarja - V Avstriji so za teden dni preložili vrnitev otrok v šolo, saj se bodo šole odprle šele 25. januarja in ne 18., kot so sprva načrtovali. Preventivno bo pouk potekal v izmenah in ob okrepljenih preventivnih ukrepih, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.