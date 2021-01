Kovšca s študenti o zaskrbljujočem položaju mladih

Ljubljana, 13. januarja - Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je sprejel predsednika in podpredsednika Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), Klemna Perana in Andreja Pirjevca, ki sta mu predstavila zaskrbljujoč socialni položaj mladih v času epidemije. Kovšca je izrazil zaskrbljenost nad težko situacijo in obljubil, da bo DS problematiko obravnaval prednostno.