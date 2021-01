Kitzbühel konec tedna ne bo gostil nadomestnih tekem iz Wengna

Kitzbühel, 13. januarja - Avstrijski organizatorji tekem za svetovni pokal alpskih smučarjev konec tedna v Kitzbühelu so morali zaradi zdravstvenih razlogov odpovedati nadomestne tekme iz Wengna. To so storili zaradi 17 možnih primerov angleške mutacije novega koronavirusa v bližnjem Jochbergu, je deželni glavar Günther Platter povedal na novinarski konferenci.