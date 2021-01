V Indoneziji v kampanji cepljenja proti covidu-19 prvi na vrsti mlajši

Džakarta, 13. januarja - V Indoneziji so danes zagnali kampanjo množičnega cepljenja proti covidu-19. Kot prvega so s kitajskim cepivom kitajskega proizvajalca Sinovac Biotech cepili predsednika Joka Widoda. V okviru strategije bodo za razliko od večine drugih držav najprej cepili mlajše ljudi, ki so stari med 18 in 59 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.