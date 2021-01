Za ureditev kolesarske poti od Litije do Pogonika tudi evropska sredstva

Ljubljana, 13. januarja - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori projektu ureditve kolesarske poti od Litije do naselja Pogonik. Za dobre tri milijone evrov vreden projekt, ki ga bo izvedla Občina Litija, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okvirno 981.000 evrov, so danes sporočili iz vladne službe.