Mladoletnica po fotografiranju med tiri umrla zaradi posledic trka vlaka

Maribor, 13. januarja - Mariborski kriminalisti nadaljujejo preiskavo okoliščin, ki so v torek nekaj po 15. uri privedle do smrti mladoletnice, v katero je na železniški postaji Tezno v Mariboru trčil potniški vlak. Po dosedanjih ugotovitvah kriminalistov sta se v času dogodka dve mladoletnici fotografirali med tiri. Suma kaznivega dejanja in samomora sta izključena.