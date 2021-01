Za krepitev inovacijskega okolja po mnenju panelistov poleg finančnih sredstev ključno sodelovanje

Ljubljana, 13. januarja - Slovensko inovacijsko okolje lahko okrepimo z izdatnejšim financiranjem, a so enako pomembni tudi učinkovito razporejanje sredstev ter povezovanje in medsebojno komuniciranje institucij, so ocenili sodelujoči na okrogli mizi v okviru spletnega posveta SAZU. Koristi bodo po njihovih besedah tako na strani akademskega okolja kot tudi gospodarstva.