Razpoloženje na ljubljanski borzi pesimistično

Ljubljana, 13. januarja - Na ljubljanski borzi dopoldne vlada pesimistično vzdušje, indeks blue chipov SBI TOP je do okoli 11.30 izgubil 0,26 odstotka. V prvi kotaciji se dražijo le delnice Pozavarovalnice Sava, in sicer za 0,50 odstotka, preostale se cenijo ali stagnirajo. Največ interesa sicer vlagatelji izkazujejo za delnice Krke, ki so 0,41 odstotka pod izhodiščem.