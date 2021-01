Policija ni ugotovila prekoračitev pooblastil v Centru za tujce

Postojna, 13. januarja - Policisti so zoper tujca, ki ga sumijo sodelovanja pri netenju požarov v postojnskem Centru za tujce in so mu zato odredili strožji policijski nadzor, uporabili prisilna sredstva, so danes potrdili v policiji. Prekoračitve policijskih pooblastil, kar jim očita nevladna organizacija Delovna skupina za azil, pa po zbranih obvestilih niso ugotovili.