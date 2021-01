Slovenska tovorna vozila lansko jesen prepeljala več blaga

Ljubljana, 13. januarja - Slovenska tovorna vozila so v tretjem četrtletju lani kljub epidemiji covida-19 in vrsti omejevalnih ukrepov za zajezitev virusa prepeljala več blaga kot v enakem obdobju leta 2019. V notranjem prevozu so po podatkih državnega statističnega urada prepeljala 14 odstotkov več blaga, v mednarodnem pa šest odstotkov manj.